Их помнят до сих пор: пять популярных продуктов СССР, которые исчезнули из магазинов

Продукты из СССР, исчезнувшие навсегда / © pexels.com

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Среди них были не только повседневные продукты, но и необычное лакомство, которое особенно хорошо запомнилось детям. Рассказываем о пяти продуктах советских времен, найти которые сегодня в их прежнем виде будет непросто.

Фруктовый чай в брикетах

Привычный сегодня чай продается россыпным, в пакетиках или пирамидках. Однако в советское время существовал более необычный вариант — прессованный фруктовый чай.

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Он выглядел твердым брикетом. Для его изготовления использовали фруктовое сырье, в том числе сушеные яблоки и груши, ягодное пюре и патоку.

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По замыслу производителей кусочки брикета нужно было заливать горячей водой и заваривать. Однако дети нередко находили продукту совсем другое применение. Сладкие твердые плитки ели просто сухими, превращая чай в своеобразное дешевое лакомство.

Впоследствии такой формат утратил популярность. На рынке появился огромный выбор других чаев и фруктовых напитков, а когда-то знакомые брикеты фактически остались в прошлом.

Мясной хлеб

Еще один необычный для современного покупателя продукт — мясной хлеб. Несмотря на название, к обычному хлебу он имел довольно отдаленное отношение.

По составу продукт был близок к вареной колбасе, однако технология изготовления отличалась. Мясную массу помещали в формы и запекали. В результате сверху образовывалась характерная корочка, а внутри продукт оставался плотным и сочным.

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В магазинах мясной хлеб могли продавать по весу, отрезая покупателю нужное количество. Сегодня можно найти мясные изделия с похожими названиями и рецептурами, однако именно тот формат, который был распространен в советское время, уже не относится к обычному ассортименту супермаркетов.

Паста из криля

В 1970-х годах среди советских продуктов появилась паста из антарктического криля. С виду она могла показаться не слишком привлекательной, зато имела характерный морской вкус и была источником белка.

Поначалу новинка не вызвала большого восторга у покупателей. Затем продукт начали использовать для приготовления бутербродов, разнообразных закусок и соусов.

Появление пасты было связано с промысловым отловом антарктического криля. Когда масштабные океанские экспедиции оказались экономически невыгодными, исчезли и предпосылки для массового производства такого продукта.

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Сейчас в продаже можно встретить разные пасты и намазки из морепродуктов, однако это уже другие продукты по составу и технологии изготовления.

Сухой заварной крем в брикетах

Современный сухой заварной крем обычно продается в пакетиках в виде порошка. Раньше его можно было увидеть в совсем другой форме — жестких спрессованных брусках.

В состав такого полуфабриката входили сахар, сухое молоко, мука и ароматические компоненты. По инструкции брикет предназначался для приготовления крема.

Но далеко не всегда он попадал в кастрюлю. Сладкий брусок нравился детям сам по себе: его ломали на небольшие кусочки и ели сухим вместо конфет.

Со временем производители перешли на более удобные порошкообразные смеси. Потому заварной крем остался на полках магазинов, но знакомые многим брикеты практически исчезли.

Плавленый творог в тюбиках

Плавленым сыром сегодня никого не удивишь. Его продают в пластиковых ванночках, фольге и различных порционных упаковках. А вот творог в алюминиевом тюбике для современного покупателя выглядел бы довольно необычно.

Мягкий плавленый сыр имел консистенцию густой пасты. Его можно было выдавливать непосредственно из упаковки или наносить на хлеб, поэтому такой формат удобен в пути.

В то же время производство самой упаковки было сложнее использования современных пластиковых контейнеров. Потребовались специальные фасовочные линии и пригодные для пищевых продуктов алюминиевые тюбики.

В 1990-х годах производители постепенно начали отказываться от такой упаковки в пользу более дешевых и более простых вариантов. Вместе с тюбиками из магазинов фактически исчез и хорошо знаком многим формат плавленого сыра.

Почему продукты СССР исчезли из продажи

Причины были разными. Изменялись технологии производства, источники сырья, оборудования, требования к срокам хранения и предпочтения покупателей. Производителям также становилось выгоднее использовать современные виды упаковки и выпускать товары, которые можно хранить дольше и проще транспортировать.

Поэтому часть продуктов не пропала полностью, а трансформировалась. К примеру, сухой заварной крем и плавленый сыр можно купить и сейчас, однако их вид, упаковка и в отдельных случаях рецептура уже отличаются от тех, которые помнят покупатели прошлых десятилетий.

Остальные товары стали частью гастрономической истории. Увидеть их сегодня легче на старых фотографиях и упаковках, чем на полке обычного супермаркета.

FAQ

Какие продукты были популярны в СССР?

Ассортимент зависел от периода и региона, но среди хорошо известных продуктов советских времен были разные виды вареных колбас, плавленые сырки, сгущенка, консервы, кисели и сухие пищевые концентраты. Существовали и необычные товары, которые сейчас почти не встречаются: фруктовый чай и заварной крем в брикетах, паста из криля и плавленый сыр в тюбиках.

Какие продукты СССР больше не продают?

Часть продуктов, когда-то выпускавших массово, сегодня либо полностью исчезла, либо продается в существенно измененном виде. К характерным примерам можно отнести прессованный фруктовый чай, сухой заварной крем в жестких брикетах, плавленый сыр в алюминиевых тюбиках и некоторые виды мясных и морских продуктов. Причинами стали изменения технологий, стоимости производства, доступности сырья, упаковки и потребительского спроса.

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