Автострахование онлайн – только преимущества!

В достаточно непредсказуемой ситуации сегодняшнего дня разнообразные онлайн сервисы – почти беспроигрышный вариант. К сожалению, украинцам приходится довольно часто передвигаться, находиться вдали от дома, и при этом пытаться наладить нормальную жизнь и минимизировать стресс. Авто стало жизненной необходимостью для многих, а значит, необходимо позаботиться и о его защите.

На помощь приходит онлайн страхование, практически не имеющее недостатков. Давайте рассмотрим его общие плюсы:

Доступность услуги

Не надо никуда ходить или ехать, тратя время. 24/7 доступ к необходимым договорам можно получить, имея только смартфон и работающий интернет

Удобство и быстрота

Вы можете приобрести договор, где бы вы ни находились. Оформив полис онлайн, вы в течение короткого времени получаете полис на e-mail. Весь процесс – от покупки до получения – может занять примерно 15-20 минут.

Легкость хранения

Е-полис в большинстве случаев не следует печатать. Он хранится в мобильном телефоне или планшете. А при наличии приложения все всегда под рукой, все номер детали договоров.

Надежность покупки

Электронный полис нельзя подделать, он фиксируется в базе СК и хранится там все время. Бумажный бланк можно потерять или даже приобрести подделку, если компания малоизвестная.

Итак, практически мы видим только преимущества страхования онлайн, минусы отсутствуют. Осознавая потребности клиентов, страховая ARX – лидер страхового рынка Украины, которая присутствует на нем уже 28 лет – предлагает таки виды автострахования онлайн:

• Автогражданка

Это обязательный полис для автовладельцев в Украине. Он защищает ответственность водителя перед третьими лицами при ДТП. Его суть состоит в следующем: если вы становитесь виновником аварии, то возмещение ущерба пострадавшим становится проблемой страховой компании, а не вашей.

На сайте компании такой полис можно приобрести за 5-7 минут и получить его на мейл. Компания предлагает несколько видов "Автогражданки", каждый может выбрать то, что подходит именно ему.

• Зеленая карта

Этот полис обязателен для страхования за границей. Принцип ее действия такой же, как в украинской «Автогражданке»: полис позволяет избежать штрафов и значительных финансовых расходов в случае ДТП в чужой стране и возмещает ущерб потерпевшей стороне. Хоть это и зарубежное страхование, но оформить его просто, где бы вы ни находились – в один клик на сайте компании. Затем полис лучше распечатать, потому что на границе часто спрашивают бумажный вариант. Действие полиса начинается спустя 24 часа после приобретения.

В рамках "Зеленой карты ARX" дополнительно предложила клиентам совершенно уникальную услугу: сервис "Автоконсьерж". Суть услуги состоит в том, что в случае наступления страхового случая за границей можно круглосуточно получить информационную помощь на родном языке. Для этого нужно связаться с компанией по телефону или через приложение MyARX. Кроме того, клиенту может быть предоставлена ​​техническая помощь на дороге или с эвакуацией авто. Компания запустила эту услугу, чтобы граждане Украины, оказавшись за границей, не чувствовали себя "один на один" в ситуации дополнительного стресса.

Приложение MyARX

Это приложение действительно очень полезно для клиентов компании . В нем хранятся и договоры "Автогражданки", и "Зеленой карты", и вообще все договоры. В приложении можно в любой момент увидеть: номер договора страхования, программу страхования, срок действия договора, контактный номер телефона для связи со страховой компанией. Договоры страхования будут показаны даже если нет интернет-соединения на смартфоне, что стало особенно актуальным для военного времени. Загрузить новую версию или мобильное приложение можно в AppStore и PlayMarket.



Итак, имея при себе только смартфон, можно приобрести полисы автострахования онлайн, затем загрузить приложение, чтобы было легко управлять договорами, и все это может занять менее 30 минут.



С ARX онлайн удобно и безопасно!