В России хотят сохранить режим Путина – Арестович

В России стремятся сохранить режим Путина. Россияне готовы превратить свою страну в Северную Корею

Об этом 28 сентября на фоне темы подрыва газопровода "Северный поток" сказал Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По мнению советника, россияне уже не могут мыслить о перспективах.

Они перешли в зону мгновенных решений. Они способны погробить перспективу, несколько миллиардов долларов просто потому, что им хочется отрезать Европу, в которой уже переполнены газовые хранилища. Я не исключаю попытки удара по украинской газотранспортной системе Москвой. Там решили отрезать себя вообще от Европы., мол, замерзнете все. Власти РФ добровольно превращают государство в КНДР без перспективы восстановления нормальных отношений", — отметил Арестович.

Напомним, Путин хочет перебросить войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

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