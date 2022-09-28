У Росії хочуть зберегти режим Путіна - Арестович

У Росії прагнуть зберегти режим Путіна. Росіяни готові перетворити свою країну на Північну Корею

Про це 28 вересня на тлі теми підриву газогону "Північний потік" сказав Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

На думку радника, росіяни вже не можуть мислити щодо перспектив.

"Вони перейшли в зону миттєвих рішень. Вони здатні погробити перспективу, кілька мільярдів доларів просто тому, що їм хочеться відрізати Європу, в якій вже переповнені газові сховища. Я не виключаю спроби удару по українській газотранспортній системі Москвою. Там вирішили відрізати себе взагалі від Європи, мовляв, замерзнете всі. Влада РФ добровільно перетворює державу на КНДР без перспективи відновлення нормальних відносин", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Путін хоче перекинути війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.

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