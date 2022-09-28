У будівлі Музею Москви мерія облаштувала мобілізаційний пункт

У будівлі Музею Москви, де раніше були провіантські склади, мерія облаштувала мобілізаційний пункт.

Про це повідомляє видання Sota.

"Нещодавно в цьому корпусі розміщувалися Центр документального кіно та дитячий музей, проте тепер їх потіснили, а мобілізованим у ті кілька годин, що вони перебувають тут до відправки до військових частин, показують радянське патріотичне кіно", - повідомляє видання.

Нагадаємо, що повістку отримав також колишній півзахисник збірної Росії з футболу Дініяр Білялетдінов.

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