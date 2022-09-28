Чому Вашингтон відкрито не відповідає на ядерні погрози РФ - пояснення експерта

Експерт Defense Express Іван Киричевський пояснив, чому Вашингтон відкрито не відповідає на ядерні погрози російського диктатора Путіна.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Так, за його словами, США мають варіанти відповіді у разі завдання РФ ядерного удару.

"Тут особливості жанру дипломатії. Чим, наприклад, можуть відповісти США? У них є, вони завершили випробування, винищувач п'ятого покоління F-35. Його можна адаптувати для застосування тактичної ядерної зброї. Якщо потрібно такий літачок може прилетіти з такою симпатичною бомбою типу В-61-12 і відбомбитись. Тим більше, що такі бомби лежать в одному зі сховищ на території Німеччини. Тобто вони цілком можуть відповісти. Американці мають мінібомби потужністю 5-15 кілотонн, які призначені для руйнування особливо укріплених об'єктів типу бункера Путіна. Такі боєголовки стоять на балістичних ракетах, які розміщені на стратегічних атомних підводних човнах типу "Огайо", - говорить експерт.

Киричевський зазначає, що американцям нема чого боятися, а відсутність відкритої відповіді - це дипломатичний етикет.

"А тепер повернемося до дипломатії. Блінкену (ред. - державний секретар США) трохи не з руки погрожувати: "А знаєте, якщо ви вдарите по Україні, то ми рознесемо бункер Путіна з такого-то підводного човна". Американцям, насправді, боятися нема чого. Але конкретизація відповіді вона не передбачається дипломатичним етикетом", - додав експерт.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав повномасштабну війну проти України, знову вибухнув ядерними погрозами. У своєму виступі, під час якого висловився за приєднання окупованих територій України до Росії, очільник Кремля заговорив про готовність застосувати ядерну зброю у разі необхідності та загрози територіальної цілісності РФ.

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