"Першими помруть саме орки": експерт розповів, чому Росії не вигідна ядерна війна

Не варто перебільшувати здатність росіян застосувати тактичну ядерну зброю для отримання раніше завойованого.

Таку думку у коментарі ТСН висловив експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Коли Путін востаннє погрожував застосувати ядерну зброю, він вжив такий вислів, як "роза вітрів". Звісно, я не географ, не кліматолог, але загальноосвітній рівень щодо тієї теми дозволяє припускати одне: коли росіяни спробують впритул до територіальних завойовувань застосувати тактичну ядерну зброю по території України, вся ця радіаційна пилюка повіє назад - на їхні окупаційні війська", - зазначив експерт.

Він додав, що першими, хто помре від променевої хвороби, будуть саме окупанти.

Саме принципи кліматології та режиму вітру Киричевський назвав першою причиною, чому росіяни не застосують ядерну зброю.

"Це перший аргумент, чому всі "лякалки" Кремля можна відкидати. Більш вагомий - здатність росіян застосувати ракетне озброєння тактичного рівня з ядерною боєголовкою. Є у них стратегічні бомбардувальники типів ТУ-95 МС чи ТУ-60, які відстрілюють ракети Х-101, наприклад, з району Каспійського моря і летять до цілі декілька годин, тож, можуть дістати до Києва або Львова. На таку ракету можно прикрутити ядерну боєголовку, але саме такого роду ракети наша ППО навчилася збивати з середньою ефективністю 70-100%. Детонатор спрацьовує тільки в тому разі, якщо ракета досягає цілі. А якщо її збити, то тут може бути два варіанти: боєголовка розколеться від удару об землю, тоді буде забруднення, але не буде ядерного вибуху, або впаде цілою2, - зазначив експерт.

Він навів приклад ще одного виду зброї, яку можуть використати росіяни.

"Наступний тип зброї, саме для застосування ядерної зброї - це так званий комплекс "Кинжал". Але половину таких ракет у своїх безглуздих атаках по Україні (наприклад, Кривому Рогу) вони змарнували", - розповів він.

Іван Киричевський навів третій варіант завдання ядерного удару, а саме за допомогою комплексу "Іскандер".

"Взяти боєголовку зі складу зберігання, прикрутити її до балістичної ракети "Іскандер" (дальність 500 км) і відстріляти по території України. Але тут починається найцікавіше: ядерні боєголовки зберігаються в спеціальних сховищах із дотриманням відповідної температури, вологості та ін. Алгоритм такий: спочатку боєголовку потрібно взяти зі складу зберігання, який знаходиться окремо, доправити її до місця перебування ракети і приєднати до неї. Для цього потрібна велика кількість транспорту. Розвідкам буде одразу відомо про такі рухи, бо ці машини можна побачити на супутнику. Тобто це буде дуже помітний процес, в тому числі, західним розвідкам. І тут питання в тому: хто швидше доставить боєголовку до місця призначення: росіяни чи союзники", - додав експерт.

Нагадаємо, ЗСУ знову знищили усі три ворожі дрони-камікадзе, які атакували Одеську область.

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