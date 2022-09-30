Єврокомісія оновила рекомендації щодо видавання віз росіянам

Єврокомісія надала оновлені рекомендації для держав-членів щодо видавання віз та прикордонного контролю для російських громадян на зовнішніх кордонах ЄС.

Державам-членам ЄС варто проводити суворішу оцінку заявок росіян на туристичні візи.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Єврокомісії.

"Нещодавня ескалація війни в Україні з боку РФ, у тому числі й за допомогою військової мобілізації та фіктивних "референдумів", призвела до збільшення кількості громадян, включаючи призовників та їхні родини, які залишають Росію", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це комісія закликає до посилення контролю безпеки при видачі віз росіянам та посилення прикордонного контролю за повного дотримання законодавства ЄС про надання притулку.

Держави-члени мають застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки. Це стосується й російських громадян, які рятуються від військової мобілізації.

Консульства європейських країн мають уважно вивчати випадки звернення росіян за короткостроковою візою з-за меж РФ.

Єврокомісія заявила, що сама собою наявність візи не дає автоматичного права росіянам на в'їзд до Шенгенської зони. У разі наявності підстав для анулювання/скасування візи, таке рішення може бути схвалене прикордонною службою незалежно від держави-члена, яка видала візу.

Крім того, Єврокомісія закликає держави-члени посилити перевірки безпеки на зовнішніх кордонах і дотримуватися скоординованого підходу на кордонах ЄС з Російською Федерацією, щоб уникнути того, що російський громадянин, якому було відмовлено у в’їзді на одному кордоні, міг бути прийнятим іншим.

"Сьогоднішні вказівки ухвалені в контексті нещодавньої ескалації війни президентом Путіним. Загроза безпеці реальна. ЄС захистить себе та наших громадян. Ми забезпечуємо узгоджений і єдиний підхід на зовнішніх кордонах ЄС по відношенню до російських громадян, а також коли йдеться про застосування суворих правил щодо видачі короткострокових віз для російських громадян. Водночас Європа не зачинить двері перед тими, хто справді потребує захисту", - сказала комісар з внутрішніх питань Ільва Йоганссон.

Нагадаємо, що Європейський Союз розширить охоплення санкцій, що діють стосовно анексованого Криму, на територію інших непідконтрольних українському уряду районів України.