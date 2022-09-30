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Спроба анексії територій України: Британія викликала російського посла

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Спроба анексії територій України: Британія викликала російського посла

Британія висловить послу РФ протест проти спроби анексії територій України.

МЗС Великої Британії викликало посла Росії, аби висловити протест проти спроби анексії Москвою понад 15% території України.

Про це пише видання Evening Standard.

"Велика Британія викликає російського посла після виступу Путіна. Російський посол був викликаний Міністерством закордонних справ, щоб висловити протест проти анексії Москвою понад 15 відсотків території України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав так звані документи про “приєднання” українських окупованих територій до складу РФ.  

В ОБСЄ засудили спробу анексії територій України Росією. Там заявили, що Путін руйнує принцип територіальної цілісності, який є в основоположних принципах ОБСЄ та міжнародного порядку.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1060
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