"Ми пройдемо цим шляхом": Зеленський повідомив, що саме поверне Україні мир

Президент заявив, що мир Україні поверне лише її посилення та вигнання окупантів.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що лише шлях посилення держави і вигнання окупантів з усієї території повертає мир.

Про це глава держави сказав після засідання РНБО.

"Щойно завершилося засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми маємо рішення. Перше – тільки шлях посилання України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом", – наголосив президент.

Зеленський терміново звернувся до українців через заяву Путіна

Нагадаємо, цього ж дня Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеним порядком. За словами президента, українська армія вже довела, що відповідає усім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридична складова.

Зауважимо, що перед цим на засіданні РНБО його члени обговорили чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Росії.

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