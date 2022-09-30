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Путін підписав указ про "приєднання" до РФ окупованих територій України

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Путін підписав указ про "приєднання" до РФ окупованих територій України

Фото: Associated Press

Фюрер Путін провів “церемонію” підписання документів щодо спроби анексії українських територій.

Очільник Кремля Путін сьогодні, 30 вересня, підписав документи про “приєднання” українських окупованих росіянами територій до складу РФ. Нещодавно там були проведені псевдореферендуми, на яких, як очікувалося, намалювали переважну більшість голосів за входження до Росії.

Про це стало відомо з трансляції російського телеканалу “Дождь”.

Як стало відомо, Путін провів так звану “церемонію”, на якій підписав документи про "входження" окупованих територій Запорізької, Херсонської областей, а також терористичних “ЛНР” та “ДНР”.

"Сьогодні ми підписуємо договори про те, щоб прийняти до складу росії "ДНР", "ЛНР", Херсонську та Запорізьку область. Впевнений, що це рішення підтримає держдумою, бо це воля мільйонів людей", - сказав фюрер. 

Нагадаємо, що Путіну потрібне проголошення анексії окупованих територій, щоб контрнаступ ЗСУ представити як напад на Росію.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3492
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