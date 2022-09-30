Путін пригрозив захищати російські землі всіма засобами

Президент Володимир Путін сьогодні, 30 вересня, підписав так званий договір про приєднання чотирьох областей України до складу Росії.

Під час виступу він знову звинуватив Захід у бажанні розвалити РФ. Заява прозвучала, зокрема, на тлі ядерних погроз. Західні союзники України посилюють ядерне стримування, приводячи свою ядерну зброю в бойову готовність, після загроз російського диктатора.

"Захід шукає новий шанс вдарити по Росії, розвалити її, приректи її народ на злидні та виживання. Захід шукав і шукає новий шанс послабити та розвалити Росію, їм не дає спокою, що є така велика країна. Ми захищатимемо нашу землю всіма засобами", - сказав диктатор.

Раніше Путін звинуватив Захід у ядерному шантажі і бездоказово заявив, що нібито Україна розробляє зброю масового знищення, аби погрожувати Москві. Відповідно до ядерної доктрини Росії це нібито може виправдати застосування ядерної зброї для захисту територіальної цілісності країни.

Влада США попередила росію про катастрофічні наслідки можливого застосування ядерної зброї в Україні. Вашингтон пообіцяв відповісти рішуче, у тому випадку, якщо Кремль все ж таки зважиться на цей крок.

Однак логістика розгортання ядерної зброї є вкрай складною, потребує багато часу і може бути легко виявлена ​​супутниками західної розвідки. Це означає, що Путін може посилити ядерну загрозу, зробивши кілька кроків, перш ніж перейти до фактичного застосування зброї. Це також дозволить Заходу скоригувати свою готовність.

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