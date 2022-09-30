Путин пригрозил защищать российские земли всеми средствами

Российский диктатор полагает, что Запад стремится к страданиям его народа.

Президент Владимир Путин сегодня, 30 сентября, подписал так называемый договор о присоединении четырех областей Украины к России.

Во время выступления он снова обвинил Запад в желании развалить РФ. Заявление прозвучало, в частности, на фоне ядерных угроз. Западные союзники Украины усиливают ядерное сдерживание, приводя свое ядерное оружие в боевую готовность после угроз российского диктатора.

"Запад ищет новый шанс ударить по России, развалить ее, обречь ее народ на нищету и выживание. Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не дает покоя, что есть такая большая страна. Мы будем защищать нашу землю всеми средствами", – сказал диктатор.

Ранее Путин обвинил Запад в ядерном шантаже и бездоказательно заявил, что якобы Украина разрабатывает оружие массового уничтожения, чтобы угрожать Москве. Согласно ядерной доктрине России это может оправдать применение ядерного оружия для защиты территориальной целостности страны.

Власти США предупредили Россию о катастрофических последствиях возможного применения ядерного оружия в Украине. Вашингтон пообещал ответить решительно, в том случае, если Кремль все же решится на этот шаг.

Однако логистика развертывания ядерного оружия крайне сложна, требует много времени и может быть легко обнаружена спутниками западной разведки. Это означает, что Путин может усилить ядерную угрозу, сделав несколько шагов, прежде чем перейти к фактическому применению оружия. Это также позволит Западу скорректировать свою готовность.

В РФ заявляют, что в случае незаконного присоединения украинских земель Россия сможет защищать их как свои, то есть власти могут объявить мобилизацию или даже привести в боевую готовность ядерное оружие.

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