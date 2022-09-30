Аліна Гросу довела до сліз новим кліпом про всиновлення дітей

Аліна Гросу була змушена зробити невелику перерву у творчості через певні проблеми зі здоров'ям.

Однак сьогодні, 30 вересня, виконавиця зробила фанатам музичний подарунок у вигляді свіжого синглу "Лужок" та доволі емоційного кліпу до нього. Робота вийшла справжнім сімейним арт-відео з глибоким сенсом, адже випущене у Національний День усиновлення дітей.

"30 вересня – День усиновлення дітей в Україні. Саме сьогодні, коли багато дітей залишилися без сім'ї не через їхню вину, потребують піклування та опіки в такий складний час для всіх нас. У моєму новому арт-відео показано історію про те, як дитина знаходить своїх нових батьків, нову родину, попри всі складнощі та перепони", - прокоментувала нову роботу Гросу.

Це незвичне відео,воно було повністю створене вручну із пластиліну руками дітей української студії "SOVAanima" під керівництвом художника Вадима Болдурата.

"Ми використали три кілограми іспанського пластиліну. Ліпили 10 днів по 12-15 годин на добу. Останні дні працювали цілодобово, але воно того варте. До речі, побороти втому від довготривалої роботи нам допомагало постійне прослуховування пісні. Вона надихає та підтримує позитивний настрій, і ми це підкреслили у відеороботі", - розповів Болдурат.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Аліна Гросу поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Артистці було настільки зле протягом двох тижнів, що вона навіть потрапила до лікарні. Аліна вийшлана зв'язок з фанами після наркозу. Співачка заспокоїла шанувальників, що переживати за неї не варто і вона поступово одужує.

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