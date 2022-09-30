Алина Гросу довела до слез новым клипом об усыновлении детей

Алина Гросу была вынуждена сделать небольшой перерыв в творчестве из-за определенных проблем со здоровьем.

Однако сегодня, 30 сентября, исполнительница сделала фанатам музыкальный подарок в виде свежего сингла "Лужок" и эмоционального клипа к нему. Работа вышла настоящим семейным арт-видео с глубоким смыслом, ведь выпущено в Национальный День усыновления детей.

"30 сентября – День усыновления детей в Украине. Именно сегодня, когда многие дети остались без семьи не по их вине, нуждаются в попечении и опеке в такое сложное время для всех нас. В моем новом арт-видео показана история о том, как ребенок находит своих новых родителей, новую семью, несмотря на все сложности и препятствия", — прокомментировала новую работу Гросу.

Это необычное видео, оно было полностью создано вручную из пластилина руками детей украинской студии "SOVAanima" под руководством художника Вадима Болдурата.

"Мы использовали три килограмма испанского пластилина. Лепили 10 дней по 12-15 часов в сутки. Последние дни работали круглосуточно, но оно того стоит. Кстати, побороть усталость от длительной работы нам помогало постоянное прослушивание песни. Она вдохновляет и поддерживает позитивный настрой, и мы это подчеркнули в видеоработе", – рассказал Болдурат.

Напомним, что в конце августа Алина Гросу пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистке было настолько плохо в течение двух недель, что она даже попала в больницу. Алина вышла на связь с фанами после наркоза. Певица успокоила поклонников, что переживать за нее не стоит и она постепенно выздоравливает.

Читайте также: