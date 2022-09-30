Алла Пугачева получила израильское гражданство – СМИ

Российская певица Алла Пугачева стала гражданкой Израиля и уже получила израильский паспорт.
Алла Пугачева, которая наспех покинула Россию вместе с 9-летними двойняшками Лизой и Гарри, стала гражданкой Израиля.
Как известно, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми уехали в Израиль. Сейчас выяснилось, что артистка получила израильское гражданство.
Доказательством тому является фото израильского паспорта Пугачевой, которое оказалось в распоряжении "Телеграфа". Подлинность документа подтвердили источники среди израильских пограничников.
Судя по снимку, паспорт певица получила в мае этого года и он будет действовать до мая 2023, что является обычной практикой для репатрианта.
Напомним, на днях Алла Пугачева с детьми покинула Россию. Аллу Борисовну вместе с сыном и дочерью якобы видели на автомобиле Chevrolet Express, принадлежащем Пугачевой. В Сети распространялось видео, на котором авто артистки подъезжают на территорию VIP-терминала аэропорта "Внуково-3".
Напомним, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину супруги Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми выехали в Израиль. Галкин открыто выступил против войны в Украине и осудил действия российских властей.
Также артист перечислил часть денег в помощь украинцам со своих концертов в Израиле. В поддержку Украины Галкина объявили иностранным агентом в РФ.
Между тем Алла Пугачева никоим образом не высказывалась публично по поводу войны в Украине, а в начале сентября вернулась с детьми в Россию, чтобы отвести их в школу. Однако, когда Галкина объявили "иноагентом", Пугачева опубликовала обращение в Минюст России и попросила вслед за мужем зачислить в "иноагенты". Звезда отметила, что она солидарна со своим мужем. Пугачева подчеркнула, что выступает против "гибели ребят за иллюзорные цели, которые делают Россию изгоем".
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