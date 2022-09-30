Верка Сердючка с мамой полностью разделись и собрались на Щекавицу

Артистка Верка Сердючка, несмотря на то, что находится в благотворительном туре, внимательно следит за украинскими трендами.

Так вот, Верка Сердючка вместе с мамой, которую играет актриса Инна Белоконь, вместе с другими украинцами собралась на гору Щекавицу в Киеве в случае ядерного удара Путиным.

Как известно, гора Щекавица стала популярной после угроз Путина применить ядерное оружие на территории Украины. Пользователи соцсетей начали фантазировать, как и где они проведут последние минуты своей жизни. Одной из идей было провести оргию на вершине Щекавица. Идея породила немало шуток и мемов в сетях.

Конечно, к ним присоединилась и Верка Сердючка. На странице в Instagram артистка разместила кадр, на котором позирует вместе с мамой. Они изображены обнаженными, только в трусах. Кто есть кто на фото выдает звезда и платок на головах. А над Сердючкой и мамой виднеется надпись: "Щекавица".

"Мы почти на месте…" – подписала кадр Сердючка.

Верка Сердючка с мамой / Фото: instagram.com/v_serduchka

Поклонники были ошеломлены остроумием звезды, о чем сообщили ей в комментариях:

"Проходите. Жду вас на розовой простыне слева от синего бидона с молоком", — написал ведущий Андрей Бедняков. "Ахахах, лучшие! Спасибо за улыбку в такие хреновые времена", "Вызовайте пожарную безопасность, потому что это очень горячо", "Для тех кто не сможет присоединиться будет онлайн-трансляция, спутник только для этого и купили".

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