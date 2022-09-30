Алла Пугачова отримала ізраїльське громадянство - ЗМІ

Російська співачка Алла Пугачова стала громадянкою Ізраїлю і вже отримала ізраїльський паспорт.
Алла Пугачова, яка днями поспіхом покинула Росію разом з 9-річними двійнятами Лізою та Гаррі, стала громадянкою Ізраїлю.
Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення РФ до України Алла Борисівна з чоловіком Максимом Галкіним та двома дітьми виїхали до Ізраїлю. Зараз же з'ясувалося, що артистка отримала ізраїльське громадянство.
Доказом цього є фото ізраїльського паспорта Пугачової, яке опинилося у розпорядженні видання "Телеграф". Справжність документа виданню підтвердили джерела серед ізраїльських прикордонників.
Судячи зі знімку, паспорт співачка отримала у травні цього року і діятиме до травня 2023 року, що є звичайною практикою для репатріанта.
Нагадаємо, днями Алла Пугачова з дітьми покинула Росію. Аллу Борисівну разом з сином та донькою нібито бачили на автомобілі Chevrolet Express, який належить Пугачовій. У Мережі ширилося відео, на якому авто артистки під'їжджає на територію VIP-терміналу аеропорту "Внуково-3".
Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення РФ до України подружжя Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми виїхали до Ізраїлю. Галкін відкрито виступив проти війни в Україні та засудив дії російської влади.
Також артист перерахував частину грошей на допомогу українцям зі своїх концертів в Ізраїлі. За підтримку України Галкіна оголосили іноземним агентом у РФ.
Тим часом Алла Пугачова жодним чином не висловлювалася публічно стосовно війни в Україні, а на початку вересня повернулася з дітьми до Росії, аби відвести їх до школи. Проте, коли Галкіна оголосили "іноагентом", Пугачова опублікувала звернення до Мінюсту Росії і попросила слідом за чоловіком зарахувати в "іноагенти". Зірка зауважила, що вона солідарна зі своїм чоловіком. Пугачова наголосила, що виступає проти "гибелі хлопців за ілюзорні цілі, які роблять Росію ізгоєм".
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