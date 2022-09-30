Алла Пугачова отримала ізраїльське громадянство - ЗМІ

Алла Пугачова, яка днями поспіхом покинула Росію разом з 9-річними двійнятами Лізою та Гаррі, стала громадянкою Ізраїлю.

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення РФ до України Алла Борисівна з чоловіком Максимом Галкіним та двома дітьми виїхали до Ізраїлю. Зараз же з'ясувалося, що артистка отримала ізраїльське громадянство.

Доказом цього є фото ізраїльського паспорта Пугачової, яке опинилося у розпорядженні видання "Телеграф". Справжність документа виданню підтвердили джерела серед ізраїльських прикордонників.

Алла Пугачова отримала ізраїльське громадянство / Фото: telegraf.com.ua

Судячи зі знімку, паспорт співачка отримала у травні цього року і діятиме до травня 2023 року, що є звичайною практикою для репатріанта.

Нагадаємо, днями Алла Пугачова з дітьми покинула Росію. Аллу Борисівну разом з сином та донькою нібито бачили на автомобілі Chevrolet Express, який належить Пугачовій. У Мережі ширилося відео, на якому авто артистки під'їжджає на територію VIP-терміналу аеропорту "Внуково-3".

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення РФ до України подружжя Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми виїхали до Ізраїлю. Галкін відкрито виступив проти війни в Україні та засудив дії російської влади.

Також артист перерахував частину грошей на допомогу українцям зі своїх концертів в Ізраїлі. За підтримку України Галкіна оголосили іноземним агентом у РФ.

Тим часом Алла Пугачова жодним чином не висловлювалася публічно стосовно війни в Україні, а на початку вересня повернулася з дітьми до Росії, аби відвести їх до школи. Проте, коли Галкіна оголосили "іноагентом", Пугачова опублікувала звернення до Мінюсту Росії і попросила слідом за чоловіком зарахувати в "іноагенти". Зірка зауважила, що вона солідарна зі своїм чоловіком. Пугачова наголосила, що виступає проти "гибелі хлопців за ілюзорні цілі, які роблять Росію ізгоєм".

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