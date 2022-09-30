Київські таксисти зіткнулися із серйозними труднощами

І це зрозуміло – у нічний час тепер не «потаксуєш», а щоб узяти клієнта ввечері тричі подумаєш, чи встигнеш ти додому до обмеженого владою часу. До цього додається зростання цін на бензин, яке склало приблизно 50-60% від довоєнних цінників. Такі труднощі змусили деяких приватників, які працюють без реєстрації в службах таксі, залишити ринок.

Однак у ситуації, що склалася, є і свої плюси. Наприклад, такі популярні сервіси, як таксі Opti у Києві незначно підняли ціни на поїздки, що суттєво збільшило потік пасажирів у денний час. Така перевага для клієнтів сформувалася завдяки ринковим механізмам, які за будь-яких, навіть найскладніших умов, досить оперативно регулюють попит та пропозицію. Зниження кількості пасажирів призвело до того, що вільних водіїв побільшало. Відповідно при дефіциті попиту на послугу сильно піднімати ціни ніхто не наважився, що призвело до часткового заморожування вартості поїздок.

Експерти впевнені, що ця ринкова ніша швидко відновиться відразу після скасування комендантської години. Тим більше, як було сказано вище, онлайн сервіси на замовлення таксі працюють безперебійно незалежно від об'єктивних факторів. Щодо активності пасажирів, то в цьому плані ситуація поступово стабілізується. Мешканці та гості столиці вже адаптувалися до нових реалій як морально, так і фінансово. Тим паче, що ціни на поїздки містом, як і за старих часів, доступні переважній більшості працюючих громадян.

Окремо варто відзначити безумовну корисність мобільних програм, що дозволяють розрахуватися за поїздку банківською картою за допомогою смартфона. Такі програмні рішення взяли на озброєння більшість київських служб таксі, які бажають успішно конкурувати у цьому сегменті. Важливою опцією є інформаційна підтримка клієнта, яка сьогодні ефективно працює в рамках комендантських тимчасових обмежень.