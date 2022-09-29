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У Росії мобілізований втік під час руху колони 

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У Росії мобілізований втік під час руху колони 

Фото: Associated Press

У Росії мобілізований втік після того, як "Камаз", який перевозив призовників, поламався.

Тепер росіянина розшукують поліцейські в Московській області Росії.

Про це повідомляє телеграм-канал "Обережно, Москва". 

Як зазначається, у РФ мобілізованих росіян перевозили автомобілем "Камаз". Під час руху колони, автомобіль поламався на трасі. Коли його відремонтували, то російські військові недорахувались одного мобілізованого. 

Повідомляється, що чоловік втік, поки ремонтували техніку. 

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

Раніше у Москві призовник побив поліцейського, який намагався вручити йому повістку.

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