Фінляндія офіційно закриває кордони для росіян: деталі

Фінляндія забороняє в'їзд у країну російським туристам від пʼятниці, 30 вересня. Відповідне рішення уряд країни ухвалив на тлі оголошення часткової мобілізації у Росії.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що після оголошення мобілізації у РФ безпекова ситуація у Фінляндії значно погіршилася. На це, зокрема, впливає війна Росії проти України та нещодавні атаки на газопроводи. Як наслідок, в'їзд росіян за туристичними візами може бути відхилено або анульовано.

Про це повідомляє Iltalehti.

Зазначається, що основна проблема безпеки, яка призвела до запровадження візових обмежень, полягає в тому, що нелегальні розвідники можуть в'їжджати до Фінляндії за туристичними візами і здійснювати диверсійні атаки на важливі енергетичні мережі.

Так, у Фінляндії кажуть, що основні електростанції можуть бути захищені персоналом, але лінії електропередач можуть, наприклад, обрізати в неогороджених ділянках лісу.

Видання пише, що агенти розвідки, які незаконно заїхали до Фінляндії за туристичними візами, працюють або на військову розвідку ГРУ, або на розвідку ФСБ, або на службу зовнішньої розвідки СЗР.

Попри це росіянам, як і раніше, буде дозволено приїжджати до Фінляндії з сімейних причин, для навчання та основної роботи. Російські дисиденти і представники опозиції можуть продовжувати в'їжджати до Фінляндії з інших законних причин. Російським дипломатам також не буде обмежено в'їзд до Фінляндії.

Нагадаємо, фінська прикордонна служба повідомила, що кількість росіян, які в’їхали до Фінляндії через її сухопутний кордон з Росією в неділю, 25 вересня, вдвічі перевищила попередні показники.

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