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ЄС поширить "кримські санкції" на територію всіх непідконтрольних Україні регіонів

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ЄС поширить "кримські санкції" на територію всіх непідконтрольних Україні регіонів

Фото: Associated Press

Євросоюз збирається застосувати санкції, які діють стосовно окупованого Криму проти всіх тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Європейський Союз розширить охоплення санкцій, що діють стосовно анексованого Криму, на територію інших непідконтрольних українському уряду районів України.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу у середу.

"Ми розширюємо географічне охоплення обмежень щодо Криму, які були прийняті на початку цього року, на Донецьку та Луганську області. Вони покриють усі райони України, непідконтрольні уряду, включаючи Херсонську та Запорізьку області, які не належать до Донбасу і які не були частиною минулих рішень", - заявив Боррель.

Запроваджені Євросоюзом після анексії півострова "кримські санкції" забороняють ввезення до ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя. 

Під обмеження підпадає також експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Нагадаємо, що Єврокомісія представила пропозиції щодо восьмого пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України і проведення псевдореферендумів на окупованих територіях. 

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