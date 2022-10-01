Осінні квіти для клумби: перелік найпопулярніших, опис

Кожен садівник мріє про клумби, які будуть квітнути протягом всього року. Втілити цю мрію в реальність зовсім неважко - потрібно лише знати, які квіти коли починають квітнути. ТСН.ua розповідає про осінні квіти, їхні назви і опис. Вони точно будуть радувати різнобарв'ям до морозів.
Про топ десять популярних осінніх квітів розповіли в KvitkaInfo.
Верес
Це ґрунтопокривні осінні квіти, на честь яких навіть назвали перший місяць осені - вересень. За порадами ландшафтних дизайнерів, їх варто висаджувати вздовж садових доріжок, на бордюрах і альпійських гірках. Також верес буде гарно виглядати поряд з хвойними рослинами. Щоб створити унікальну клумбу, варто вибирати верес з різним кольором листя та квітів.
Чорнобривці
Це багаторічні та однорізні (залежно від виду) осінні квіти, які вважаються дуже популярними серед українців. Відрізняються яскравими барвами, довготривалим квітінням та сильним ароматом. В дикій природі чорнобривці все ще ростуть В Центральній та Південній Америці.
До Європи квіти привезли у XVI столітті. Це були перші закордонні квіти, які потрапили в наші краї. Сьогодні налічується близько 40 видів чорнобривць, більшість з них з'явилися завдяки багаторічній роботі селекціонерів. Яскраві кольори цих квітів можуть прикрашати клумбу до кінця осені.
Айстри
Ці осінні квіти вражають своїм різнобарв'ям. Висота рослини може бути різною - від 10 до 50 см. Тут все залежить від виду. Айстри часто використовують для створення поодиноких і групових насаджень бордюрів, рокаріїв тощо. Також вони можуть стати прикрасою тераси чи балкону.
Жоржини
Довгоквітучі багаторічні осінні квіти з роду айстрових. Вони представлені дуже широкою палітрою кольорів, а їхні квіти бувають різними за формою та відтінком. Квітнути жоржини починають ще в липні і продовжують це робити до самих морозів. Але щоб жоржина почала квітнути і гарно росла, потрібно правильно висадити її бульби.
Цинія
Хоча це однорічні осінні квіти, але вони радують око своїм різнобарв'ям, а тому дуже шановані серед садівників. Виглядають чудово у групових насадженнях, тому що добре поєднуються з іншими квітами на клумбі. Цинія відрізняється пишним квітінням. Квіти, коли вони зів'яли, потрібно відривати. Чим більше ви відірвете, тим пишніше буде квітнути рослина далі.
Анемона
Більшість думає, що це лише весняні квіти, але бувають також і осінні варіанти. Це - великі багаторічні кущі, які відрізняються масивним корінням. Квітнути вони починають наприкінці літа або початку осені і продовжують майже до морозів. Осінні квіти анемони - гібридна, японська, корончата. Всі вони відрізняються своїм зовнішнім виглядом.
Крокуси
Осінні крокуси - цибулинні квіти, які відрізняються синє-фіолетовим забарвленням бутонів. Починають квітнути у вересні-жовтні і можуть рости як на сонці, так і в напівтіні. Квітнуть недовго - 10-15 діб. Але за цей час встигають порадувати око своїми барвами.
Рудбекія
Ці осінні квіти належать до роду трав'янистих однорічників, але гарно насіваються, тому додатково висівати їх на клумби не потрібно. Своїм яскраво жовтим кольором радують око дуже довгий час - майже до самих морозів. Також бувають види з коричневими плямами на пелюстках.
Бурачок (бородавник)
Ґрунтопокривний ароматний однорічник. Квіти можуть бути білого, жовтого, фіолетового, рожевого кольору. Може квітнути всю осінь, аж до перших морозів. Найкрасивіше виглядає на рокаріях та альпійських гірках.
Троянда
Ці квіти також можна назвати осінніми, адже деякі види можуть також квітнути до самих морозів. Зазвичай троянди гарно виглядають поодинці, вони не люблять компанії інших квітів.