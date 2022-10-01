Осінні квіти для клумби: перелік найпопулярніших, опис

Кожен садівник мріє про клумби, які будуть квітнути протягом всього року. Втілити цю мрію в реальність зовсім неважко - потрібно лише знати, які квіти коли починають квітнути. ТСН.ua розповідає про осінні квіти, їхні назви і опис. Вони точно будуть радувати різнобарв'ям до морозів.

Про топ десять популярних осінніх квітів розповіли в KvitkaInfo.

Верес

Осінні квіти: верес / Фото: pixabay.com

Це ґрунтопокривні осінні квіти, на честь яких навіть назвали перший місяць осені - вересень. За порадами ландшафтних дизайнерів, їх варто висаджувати вздовж садових доріжок, на бордюрах і альпійських гірках. Також верес буде гарно виглядати поряд з хвойними рослинами. Щоб створити унікальну клумбу, варто вибирати верес з різним кольором листя та квітів.

Чорнобривці

Осінні квіти: чорнобривці / Фото: pixabay.com

Це багаторічні та однорізні (залежно від виду) осінні квіти, які вважаються дуже популярними серед українців. Відрізняються яскравими барвами, довготривалим квітінням та сильним ароматом. В дикій природі чорнобривці все ще ростуть В Центральній та Південній Америці.

До Європи квіти привезли у XVI столітті. Це були перші закордонні квіти, які потрапили в наші краї. Сьогодні налічується близько 40 видів чорнобривць, більшість з них з'явилися завдяки багаторічній роботі селекціонерів. Яскраві кольори цих квітів можуть прикрашати клумбу до кінця осені.

Айстри

Осінні квіти: айстри / Фото: pixabay.com

Ці осінні квіти вражають своїм різнобарв'ям. Висота рослини може бути різною - від 10 до 50 см. Тут все залежить від виду. Айстри часто використовують для створення поодиноких і групових насаджень бордюрів, рокаріїв тощо. Також вони можуть стати прикрасою тераси чи балкону.

Жоржини

Осінні квіти: жоржини / Фото: pixabay.com

Довгоквітучі багаторічні осінні квіти з роду айстрових. Вони представлені дуже широкою палітрою кольорів, а їхні квіти бувають різними за формою та відтінком. Квітнути жоржини починають ще в липні і продовжують це робити до самих морозів. Але щоб жоржина почала квітнути і гарно росла, потрібно правильно висадити її бульби.

Цинія

Осінні квіти: цинія / Фото: pixabay.com

Хоча це однорічні осінні квіти, але вони радують око своїм різнобарв'ям, а тому дуже шановані серед садівників. Виглядають чудово у групових насадженнях, тому що добре поєднуються з іншими квітами на клумбі. Цинія відрізняється пишним квітінням. Квіти, коли вони зів'яли, потрібно відривати. Чим більше ви відірвете, тим пишніше буде квітнути рослина далі.

Анемона

Осінні квіти: анемони / Фото: pixabay.com

Більшість думає, що це лише весняні квіти, але бувають також і осінні варіанти. Це - великі багаторічні кущі, які відрізняються масивним корінням. Квітнути вони починають наприкінці літа або початку осені і продовжують майже до морозів. Осінні квіти анемони - гібридна, японська, корончата. Всі вони відрізняються своїм зовнішнім виглядом.

Крокуси

Осінні квіти: крокуси / Фото: pixabay.com

Осінні крокуси - цибулинні квіти, які відрізняються синє-фіолетовим забарвленням бутонів. Починають квітнути у вересні-жовтні і можуть рости як на сонці, так і в напівтіні. Квітнуть недовго - 10-15 діб. Але за цей час встигають порадувати око своїми барвами.

Рудбекія

Осінні квіти: рудбекія / Фото: pixabay.com

Ці осінні квіти належать до роду трав'янистих однорічників, але гарно насіваються, тому додатково висівати їх на клумби не потрібно. Своїм яскраво жовтим кольором радують око дуже довгий час - майже до самих морозів. Також бувають види з коричневими плямами на пелюстках.

Бурачок (бородавник)

Осінні квіти: бурачок / Фото: pixabay.com

Ґрунтопокривний ароматний однорічник. Квіти можуть бути білого, жовтого, фіолетового, рожевого кольору. Може квітнути всю осінь, аж до перших морозів. Найкрасивіше виглядає на рокаріях та альпійських гірках.

Троянда

Осінні квіти: троянди / Фото: pixabay.com

Ці квіти також можна назвати осінніми, адже деякі види можуть також квітнути до самих морозів. Зазвичай троянди гарно виглядають поодинці, вони не люблять компанії інших квітів.