ЗСУ взяли під контроль Лиман Донецької області (відео)

Українська армія звільнила від рашистів та взяла під контроль місто Лиман Донецької області.

У Мережі з'явилося відео, як українські військові підняли державний прапор біля Лиманської міської ради, що у Донецькій області.

Відео із звільненого міста поширюють у Мережі.

Записали відео бійці 81-окремої аеромобільної бригади разом із військовими батальйону Нацгвардії імені Кульчицького. На кадрах видно, як захисники стоять біля міської ради у Лимані, перед цим скинувши триколор з будівлі.

"Сьогодні 81-окрема аеромобільної бригада разом із військовими батальйону Нацгвардії імені Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений путнк Лиман у Донецькій області. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні", - сказали вони та, радісно викрикуючи, скинули російські прапори з будівлі міської ради.

Наразі офіційного підтвердження від Генерально штабу ЗСУ про деокупацію Лимана немає. Тим часом відео із військовими із центру Лимана опублікував заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, 1 жовтня українські війська зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор. Перед цим ЗСУ звільнили п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донбасі - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - взявши таким чином російське угруповання в оточення.

Інформацію про це підтвердили офіційно в ЗСУ. Там повідомили, що за місто йдуть бої.

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