Український прапор уже в Лимані: Зеленський розповів, як відбувається звільнення міста від армії РФ

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що український прапор уже у Лимані Донецької області, однак за місто йдуть бої з російськими окупантами, які ще не втекли з нього.

Про це очільник України розповів у традиційному відеозверненні 1 жовтня.

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"Ось Росія влаштувала фарс на Донбасі. Фарс, який хотіла подати як нібито референдум. Щось там зображали, водили автоматників по будинках, носили папірці, пропагандисти це знімали в тій частині Донбасу, яку вони контролювали. А зараз там український прапор", - сказав український президент.

Зеленський запевнив, що українських прапорів на Донбасі ставатиме дедалі більше.

"За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше. А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське? Український рух буде продовжуватись. Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких "нестиковочок" буде все більше і більше", - наголосив він.

Нагадаємо, 1 жовтня українські війська зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор. Перед цим ЗСУ звільнили п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донбасі - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - взявши таким чином російське угруповання в оточення.

Інформацію про це підтвердили офіційно в ЗСУ. Там повідомили, що за місто йдуть бої.

Про поразку окупантів у Лимані навіть визнали в Міноборони РФ. Там заявили, що російське командування було змушене відвести війська на "більш вигідні позиції".

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