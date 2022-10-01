ЗСУ зайшли до Лимана та встановили український прапор (відео)

Українські військові встановили державний прапор на в'їздному знаку у Лимані Донецької області.

У Мережі публікують відео з українськими військовими, які встановлюють прапор на стелі у Лимані, що на Донеччині. Перед цим у ЗСУ підтвердили звільнення п'яти населених пунтків навколо Лимана.

Відповідне відео поширюють у телеграм-каналах, наразі офіційної інформації від Генерального штабу немає.

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"1 жовтня, розгортаємо наш державний прапор України. Встновлюємо на нашу землю", - сказали десантники, які встановлювали український прапор.

Як написав на своїй сторінці політик та волонтер Юрій Мисягін, українська армія впевнено просувається вглиб міста. Він опублікував кадри, як бійці бригади Національної гвардії йдуть у глиб міста. На відео також видно знищену рашистську техніку.

Нагадаємо, 1 жовтня у Східному угрупованні військ підтвердили звільнення п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донбасі. Це - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

Додамр, що затиснуті в Лимані російські військові просили російське командування дозволити вийти з міста, але отримали відмову. Угруповання з близько п'яти тисяч солдатів армії Росії мають три варіанти розвитку подій: спробувати вирватися, усім загинути або здатися ЗСУ.

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