ВСУ вошли в Лиман и установили украинский флаг (видео)

В Сети публикуют видео с украинскими военными, которые устанавливают флаг на потолке в Лимане на Донетчине. Перед этим в ВСУ подтвердили увольнение пяти населенных пунктов вокруг Лимана.

Соответствующее видео распространяется в телеграмм-каналах, но пока официальной информации от Генерального штаба нет.

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"1 октября, разворачиваем наш государственный флаг Украины. Устанавливаем на нашу землю", — сказали десантники, устанавливавшие украинский флаг.

Как написал на своей странице политик и волонтер Юрий Мысягин, украинская армия уверенно продвигается в глубь города. Он опубликовал кадры, как бойцы бригады Национальной гвардии уходят в глубь города. На видео также видна уничтоженная рашистская техника.

Напомним, 1 октября в Восточной группировке войск подтвердили увольнение пяти населенных пунктов вблизи Лимана на Донбассе. Это – Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

Додамр, что зажатые в Лимане российские военные просили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ. Группировки из около пяти тысяч солдат армии России имеют три варианта развития событий: попытаться вырваться, всем погибнуть или сдаться ВСУ.

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