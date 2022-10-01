Когда Россия может ощутить дефицит боеприпасов: военный эксперт объяснил

Армия Владимира Путина не только деморализована, но и испытывает проблемы с производством боеприпасов.

В начале 2010-х годов государственные оборонные компании РФ в значительной степени полагались на западные технологии. Однако из-за санкций производство оружия практически остановилось.

Военный эксперт Петр Черник дал прогноз о производстве боеприпасов в России на ближайшие годы, пишет 24 канал.

Черник отметил, что ВПК России окончательно встал на путь своего уничтожения. Через 5-10 лет он деградирует полностью.

"Скажем, такие танки, как Т-72Б3, имеют одни из лучших комплектаций. Там вся тепловизионная, прицельная аппаратура французская. На 40% современные ракеты, самолеты, вертолеты, военно-морской флот импортозависимы. Даже их известный бронеавтомобиль "Тигр", которым они невероятно гордятся, укомплектован американским дизельным двигателем",– сказал военный эксперт.

Он также отметил, что все эти технологии перекрыты по факту.

"Определенные запасы еще есть, и примерно 10%-20% заменят гражданской китайской электроникой. Однако выйти на уровень 24 февраля Россия уже не сможет. Ее ВПК конец. Вопрос лишь времени и нашей стратегической терпимости", — добавил эксперт.

Напомним, из-за отсутствия необходимых деталей, не производимых в России, после введения санкций в РФ останавливается производство продукции военного назначения. Введение странами Запада санкций против РФ негативно повлияло на выполнение госзаказа предприятиями ВПК. В частности, на Ульяновском механическом заводе приостановлено производство военной продукции.

Еще более 300 сотрудников сокращают на "Барнаульском патронном заводе". Это один из крупнейших производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия.

Вместе с тем, Россия пытается найти пути, как обойти санкции и получить необходимые для производства вооружения комплектующие. Так, Кремль получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных преступлений в Украине посредством иранских сетей контрабанды оружия.

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