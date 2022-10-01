Коли Росія може відчути дефіцит боєприпасів: військовий експерт пояснив

Армія Володимира Путіна не лише деморалізована, але й має проблеми з виробництвом боєприпасів.

На початку 2010-х років державні оборонні компанії РФ значною мірою покладалися на західні технології. Однак через санкції виробництво зброї практично зупинилося.

Військовий експерт Петро Черник дав прогноз щодо виробництва боєприпасів у Росії на найближчі роки, пише 24 канал.

Черник зазначив, що ВПК Росії остаточно став на шлях свого знищення. За 5-10 років він здеградує повністю.

"Скажімо, такі танки, як-от Т-72Б3, мають одні з найкращих комплектацій. Там уся тепловізійна, прицільна апаратура французька. На 40% сучасні ракети, літаки, гелікоптери, військово-морський флот імпортозалежні. Навіть їхній відомий бронеавтомобіль "Тигр", яким вони неймовірно пишаються, укомплектований американським дизельним двигуном",– зауважив військовий експерт.

Він також зазначив, що всі ці технології перекриті по факту.

"Певні запаси ще є, і приблизно 10%-20% замінять на цивільну китайську електроніку. Однак вийти на рівень 24 лютого Росія вже не зможе. Її ВПК кінець. Питання лише часу й нашої стратегічної терплячості", - додав експерт.

Нагадаємо, через відсутність необхідних деталей, які не виробляються в Росії, після запровадження санкцій у РФ зупиняється виробництво продукції військового призначення. Введення країнами Заходу санкцій проти РФ негативно вплинуло на виконання держзамовлення підприємствами ВПК. Зокрема, на Ульяновському механічному заводі призупинено виробництво військової продукції.

Ще понад 300 співробітників скорочують на "Барнаульському патронному заводі". Це один із найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї.

Водночас Росія намагається знайти шляхи, як обійти санкції та отримати необхідні для виробництва озброєння комплектувальні. Так, Кремль отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових злочинів в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.

Відповідь на мобілізацію та ядерний шантаж: в ЄС готують нові санкції проти Москви