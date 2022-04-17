Через санкції у РФ вже відчувається дефіцит озброєння — Буданов

Через санкції у РФ вже відчувається дефіцит озброєння — Буданов

Країни Заходу припинили постачання комплектувальних для військової техніки та сучасної зброї.

Через відсутність необхідних деталей, які не виробляються в Росії, після запровадження санкцій у РФ зупиняється виробництво продукції військового призначення.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Проблеми з військовою інфраструктурою в них [в РФ] насправді величезні. Введення країнами Заходу санкцій проти РФ негативно вплинуло на виконання держзамовлення підприємствами ВПК. Зокрема, на Ульяновському механічному заводі призупинено виробництво продукції військового призначення”, - зазначив він.

Буданов нагадав, що Ульяновський завод відомий виробництвом засобів ППО ближнього та середнього радіусу дії. І проблеми, які виникли на цьому підприємстві - це тільки один із прикладів. За його словами, в Росії таких виробництв закрилося "дуже багато".

Керівник військової розвідки також зазначив, що українська сторона збирає на полях боїв зразки російського озброєння, в яких "понад 90% комплектувальних жодним чином не стосуються Росії".

“Здебільшого Росія виробляє пластикові та залізні корпуси. І все. Все інше - це не їхнє", - підкреслив він.

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Відповідно у РФ вже відчувається дефіцит озброєння.

"Вони намагаються це приховати, проте це нереально. [Існує] дефіцит засобів високоточного ракетного напрямку, тобто високоточних ракет починає не вистачати. Вони абсолютно не очікували, що будуть використовувати таку значну кількість, яку вже використали. Потенціал їхнього виробництва мізерний, майже зупинений. Проблеми з цією зброєю в них відчутні", - наголосив Буданов.

Ще одним підтвердженням таких проблем, за словами керівника військової розвідки, є те, що росіяни почали знімати з "консервації" застарілі комплекси "Точка У". “Вони зняли їх з озброєння багато років тому, але зараз повертають у війська", - сказав він.

Водночас Росія намагається знайти шляхи, як обійти санкції та отримати необхідні для виробництва озброєння комплектувальні. "Вони намагаються обійти санкційну політику. Але стосовно конкретики по країнах... я відійду від цього питання", - зазначив начальник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових зусиль в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.

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