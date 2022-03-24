НАТО надасть Україні комплекс оборонного озброєння: що саме отримають військові

Україна додатково отримає обладнання проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

НАТО надасть Україні комплекс оборонного озброєння. Йдеться про протитанкові системи, сучасні системи ППО та дрони.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Члени-лідера альянсу наполягли на тому, щоби надати Україні велику підтримку. Потрібно допомогти Україні підтримати основне право на самооборону. Члени альянсу озброїть Україну протитанковими системами, ППО та дронами, які зараз є дуже ефективними. Ми також надамо значну гуманітарну та фінансову підтримку”, — наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він також додав, що Україна додатково отримає обладнання проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Крім того, до нашої країни поставлять обладнання, що забезпечує кібербезпеку.

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