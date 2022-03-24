НАТО не буде вводити миротворців до України — Столтенберг

НАТО не буде вводити миротворців до України — Столтенберг

Столтенберг заявив під час пресконференції після зустрічі глав держав країн НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відправлятиме миротворчий контингент до України.

Про це Столтенберг сказав під час пресконференції після зустрічі очільників держав країн НАТО.

"Ми повинні бути об'єднані, а також надавати підтримку Україні. В нас є відповідальність забезпечити, щоб цей конфлікт не став війною між НАТО та Росією. І саме тому члени Альянсу чітко сказали, що ми не будемо розгортати збройні сили, персонал на території України", - зазначив Столтенберг.

Він також додав, що миротворчий контингент НАТО в Україні буде означати повномасштабний конфлікт із Росією.

Столтенберг зазначив, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, але це матиме широкомасштабні наслідки, адже загрожуватиме й громадянам країн НАТО.

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