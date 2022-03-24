НАТО не будет вводить миротворцев в Украину — Столтенберг

НАТО не будет вводить миротворцев в Украину — Столтенберг

Столтенберг заявил на пресс-конференции после встречи глав государств стран НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять миротворческий контингент в Украину.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции после встречи глав государств стран НАТО.

"Мы должны быть объединены, а также оказывать поддержку Украине. У нас есть ответственность обеспечить, чтобы этот конфликт не стал войной между НАТО и Россией. И поэтому члены Альянса четко сказали, что мы не будем развертывать вооруженные силы, персонал на территории". Украины", — отметил Столтенберг.

Он также добавил, что миротворческий контингент НАТО в Украине будет означать полномасштабный конфликт с Россией.

Столтенберг отметил, что Россия может применить в Украине химическое оружие, но это будет иметь широкомасштабные последствия, ведь грозит и гражданам стран НАТО.

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