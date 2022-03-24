У герцогині Корнуольської сталося горе

Дружина принца Чарльза оплакує смерть своєї тітки з батьківської лінії — баронеси Хоу, вдови покійного колишнього канцлера лорда Гоу.

Герцогиня Корнуольська сказала, що це сумний час її сім'ї. Як відомо, вона дуже захоплювалася своєю родичкою та всім, що вона зробила для своєї країни.

Сім'я баронеси Гоу підтвердила її смерть у заяві, оголосивши, що вона померла у вівторок увечері після боротьби з раком.

"З великим сумом сім'я Хоу повідомляє, що баронеса Елспет Хоу з Ідлікота, вдова покійного лорда Джеффрі Гоу з Аберавона, померла вчора пізно ввечері у віці 90 років у своєму будинку в Ідлікоті, Ворікшир, після хороброї боротьби з раком", — йдеться в заяві, пише Hello!

Баронесса Гоу / Getty Images

Баронеса Гоу була дочкою письменника Філіпа Мортона Шанда від його четвертої дружини Сібіл Мері Шанд. Баронеса була зведеною тіткою Камілли та зведеною сестрою батька герцогині майора Брюса Шанда.

Покійна баронеса була британським довічним пером та членкинею Палати лордів. Вона була заступницею голови Комісії за рівними можливостями від 1975 до 1979 року, а пізніше стала головою Комісії зі стандартів мовлення. Вона пішла з парламенту у червні 2020 року.

Баронесу Гоу також було призначено кавалером Ордену Британської імперії у новорічному списку нагород 1999 року.

Герцогиня Корнуольська та баронеса Гоу / Getty Images

Камілла, безсумнівно, оплакуватиме смерть члена своєї сім'ї наодинці. Вона та її чоловік принц Чарльз зараз перебувають в турне Північною Ірландією на честь платинового ювілею королеви.

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