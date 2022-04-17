Українські шпажисти вибороли "бронзу" на етапі Кубка світу

Збірна України поступилася лише переможцям турніру.

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах завоювала бронзову медаль на етапі Кубка світу, який відбувся в Парижі.

У 1/8 фіналу наша команда обіграла Ізраїль – 45:31. У чвертьфіналі українці перемогли Казахстан – 42:21.

У півфіналі українська команда зазнала поразки від майбутніх переможців етапу – збірної Угорщини – 42:45. В боротьбі за бронзові медалі українці здолали японців – 40:39.

У складі України виступали Ігор Рейзлін, Ян Сич, Нікіта Кошман та Віталій Свистіль.

Нагадаємо, що у нідерландській Гаазі завершився перший день змагань на "Іграх нескорених". Збірній України вдалося вибороти чотири нагороди.

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