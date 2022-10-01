ВСУ отвоюют Лиман в течение следующих 72 часов — ISW

Украинские вооруженные силы взяли в окружение группировку российских войск под Лиманом и держат под огневым контролем все логистические пути.

Украинские силы, вероятно, отвоюют или оцепят Лиман в течение следующих 72 часов.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

30 сентября российские силы продолжали отходить с позиций Лимана, поскольку украинские силы продолжали окружать российские войска в этом районе, отметили аналитики.

"Официальные лица" так называемой "ДНР" и российские военные корреспонденты заявили, что российские силы все еще контролируют Лиман, но отошли со своих позиций в Дробышево (примерно 6 км северо-западнее Лимана) и Ямполе (приблизительно 13 км юго-восточнее). Лимана), — говорится в отчете.

По данным аналитиков, российские источники утверждали, что российские силы все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торское, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины, вероятно, завершили оцепление российских войск в городе Лиман на севере Донецкой области. Эксперты прогнозируют, что украинские военные смогут взять город в ближайшее время, если оккупанты не получат подкрепления.

Аналитики считают, что успех ВСУ в Лимане будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и позволит украинским войскам угрожать российским позициям в районе Северодонецка и Лисичанска.

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