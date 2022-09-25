Битва за Лиман: военный эксперт объяснил, почему она важна для ВСУ

По мнению эксперта, вблизи Лимана сейчас происходят события, схожие с теми, что происходили накануне контрнаступления в Харьковской области

Город Лиман в Донецкой области является стратегически важным для дальнейшего контрнаступления ВСУ на территорию Луганской области.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко в интервью ТСН.ua.

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"Фактически мы можем рассматривать Лиман как стратегически важный. Если мы говорим о продвижении ВСУ вглубь Луганской и Донецкой областей, этот населенный пункт стратегически отвечает за продвижение в направлении Кременной, Рубежного, Северодонецка. За счет использования Лимана мы сможем осуществлять огневой контроль очень важной логистической артерии от Сватового до Кременной, Рубежного и Северодонецка", — говорит Коваленко.

По мнению эксперта, вблизи Лимана сейчас происходят события, схожие с происходящими накануне контрнаступления в Харьковской области, а именно – это взятие под свой огневой контроль важной логистической артерии.

"В Харьковской области это был Волчанск, Великий Бурлук, Купянск, Изюм. В Луганской области важная логистическая артерия — с Троицкого на Сватово к Кременной, Рубежного и Северодонецкое. Особенно Сватово. Если говорить о южной части (Луганской области. — Ред.), выход из Лимана значительно упрощает дальнейшие контрнаступательные действия как с юга, так и с севера Луганской области", — отмечает Коваленко.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что город Лиман не имеет политического значения в войне России против Украины, однако имеет оперативное.

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