"Надо подождать несколько дней": Арестович намекнул, когда ВСУ возьмут Лиман

На сегодняшний день оккупированный Лиман Донецкой области не находится в окружении украинских защитников, о чем заявляют российские паблики. Однако через несколько дней там "все будет хорошо".

Заметим, что в российских Telegram-каналах распространяют информацию о том, что ВСУ будто бы дошли до Редкодуба на Донетчине и практически взяли в окружение Лиман и Коровий Яр.

Эту информацию прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

"Мы не подтверждаем, пока Генеральный штаб не сказал. Представим себе, что они дошли до Редкодуба, там Лиман не очень похож на окружение пока. Когда они дойдут до Новолюбовки, например, тогда будет окружение. Но ведь не дошли пока — также говорят российские паблики. Просто обходят, говорят. Во всяком случае – берем (Лиман – ред.), здесь нужно подождать несколько дней и все будет хорошо, как мне кажется", – рассказал Арестович.

Заметим, что вечером 22 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин записал видеообращение, в котором сообщил о сложной ситуации на севере Донетчины (Лиман), где ВСУ могут пойти в контрнаступление.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, именно в районе Лимана могут появиться российские бойцы, которых сейчас мобилизуют в РФ.

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