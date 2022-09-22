"Треба почекати декілька днів": Арестович натякнув, коли ЗСУ візьмуть Лиман

На сьогодні окупований Лиман Донецької області не перебуває в оточенні українських захисників, про що заявляють російські пабліки. Проте через декілька днів там "все буде добре".

Зауважимо, що в російських Telegram-каналах поширюють інформацію про те, що ЗСУ начебто дійшли до Рідкодуба на Донеччині і практично взяли в оточення Лиман та Коров’ячий Яр.

Цю інформацію прокоментував радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатом Марком Фейгіним.

"Ми не підтверджуємо, поки Генеральний штаб не сказав. Уявімо собі, що вони дійшли до Рідкодуба, там Лиман не дуже схожий на оточення поки що. Коли вони дійдуть до Новолюбівки, наприклад, тоді буде оточення. Але ж не дійшли ж поки що – також кажуть російські пабліки. Просто обходять, кажуть. У будь-якому разі – беремо (Лиман – ред.), тут треба почекати декілька днів і все буде добре, як мені здається", – розповів Арестович.

Зауважимо, що ввечері 22 вересня ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін записав відеозвернення, в якому повідомив про складну ситуацію на півночі Донеччини (Лиман), де ЗСУ можуть піти в контрнаступ.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, саме в районі Лиману можуть з'явитися російські бійці, яких зараз мобілізують в РФ.

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