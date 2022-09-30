"Выделять будут много и вкусно": Арестович объяснил, как работает лендлиз

Процедура лендлиза на самом деле уже давно работает. Программа рассчитана на полтора-два года и ее цель – полное перевооружение украинской армии на западные образцы, а также – физический разгром российской армии.

Периодически в рамках лендлиза США выделяют Украине большие суммы денег. Так, 29 сентября было выделено 12 млрд. дол. и это еще не конец.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Наведем порядок в этом вопросе. Первое: лендлиз — это не поставки. Лендлиз — это правовое положение, позволяющее президенту США упростить организацию поставок и расширить их номенклатуру. То есть это процедура, позволяющая президенту "на коротке" общаться с военно-промышленным комплексом и все поставлять. Они это предупредили, упростили ему процедуру. Вот эта процедура уже давно работает", – объяснил Арестович.

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Он продолжил, что целью лендлиза, как неоднократно было заявлено, является полное перевооружение ВСУ на западные образцы.

"Внимание – полное перевооружение. Вообще не останется советского оружия, будет только западное. Программа, которая была написана, это – полтора-два года. Это означает в том числе и авиацию, друзья мои. Вообще – полный комплекс услуг: от банно-прачечных до аэрокосмических. Эта программа перевооружения осуществляется планово, иногда внепланово — когда мы нуждаемся в новой номенклатуре боеприпасов, вооружения, техники в связи с обстановкой на фронте", — рассказал советник ОП.

Он также напомнил, что в рамках лендлиза Пентагон отобрал в США 1300 предприятий, которые должны быть загружены этой программой перевооружения украинской армии и поставкой вооружения союзникам, отдавшим Украине свою советскую технику. Также речь идет о закупке оружия в других местах и производстве оружия американской военной промышленностью для армии Украины и США.

"Периодически в пределах этого лендлиза выделяются большие суммы. Первое октября на носу и вот там выделили 12 миллиардов. Выделять будут еще много, вкусно и мы это точно знаем. Нам сказали: "Мы вас не бросим. Сколько понадобится поддержки – столько и найдут". Напомню, целью является разгром Российской Федерации физически здесь, в Украине, и перевооружение украинской армии по итогам войны на западное вооружение полностью", – отметил Арестович.

"С первого октября, возможно, пойдет то или в тех количествах, чего не ходило до сих пор", – заинтриговал он.

Напомним, 29 сентября Сенат США согласовал выделение Украине более 12 млрд долл. для помощи в противостоянии российской агрессии.

Заметим, по словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, Украина получит по лендлизу, кроме HIMARS, танки Abrams, БМП Bradley, САУ Paladin и, возможно, системы ПВО Patriot, которые помогут закрыть небо.

В то же время, военный эксперт Олег жданов оценил, что после получения оружия от США по программе лендлиза ВСУ смогут перейти в контрнаступление на всей линии фронта.

Помощь от США: когда Украина получит вооружение по лендлизу - Маркарова в ТСН

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