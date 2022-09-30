Погода в Украине: какими будут первые выходные октября

Суббота будет очень теплой, а в воскресенье в Украину снова вернется похолодание.
На выходных, 1-2 октября, в Украине погода будет разной — по-летнему теплой в субботу, дождливой и холодной в воскресенье.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее прогнозу, в субботу, 1 октября, практически повсюду будет теплая погода с температурой воздуха днем 18-23°, на юге Украины 20-27°, в западных областях 13-18°.
Дожди в субботу пройдут в ближайшую ночь в восточной части, 1 октября днем местами в западных областях Украины, вечером могут подойти к Житомирской, Киевской областям, а также коснутся Луганщины. Но все же в большинстве областей будет без существенных осадков.
В воскресенье, 2 октября, погода в Украине ухудшится и снова вернутся дожди. Однако в Луганской, Донецкой областях, Крыму, Одесской и Запорожской областях еще будет держаться тепло. В остальных регионах будет свежее — воздух прогреется до 10-15°.
В Киеве 1 октября еще будет высокая температура воздуха — до 19°, субботний день будет теплым и сухим, разве что к вечеру появится дождь. В воскресенье погода изменится — увеличится дождь, усилится ветер и снизится температура воздуха.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.
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