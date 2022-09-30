Погода в Україні: якими будуть перші вихідні жовтня

Субота буде дуже теплою, а у неділю до України знов повернеться похолодання.

Вихідними, 1-2 жовтня, в Україні погода буде різною - по-літньому теплою у суботу та дощовою і холодною у неділю.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Так, за її прогнозом, у суботу, 1 жовтня, практично повсюди пануватиме тепла погода з температурою повітря вдень 18-23°, на півдні України 20-27°, у західних областях 13-18°.

Дощі в суботу пройдуть найближчої ночі у східній частині, 1 жовтня вдень місцями в західних областях України, ввечері можуть підійти до Житомирщини, Київщини, а також зачеплять Луганщину. Але все ж у більшості областей буде без істотних опадів.

У неділю, 2 жовтня, погода в Україні погіршиться і знов повернуться дощі. Проте в Луганській, Донецькій областях, Криму, Одеській та Запорізькій областях ще триматиметься тепло. У решті регіонів буже свіжіше - повітря прогріється до 10-15°.

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У Києві 1 жовтня ще побуде висока температура повітря - до 19°, суботній день буде теплим та сухим, хіба що надвечір з'явиться дощ. У неділю погода зміниться - побільшає дощів, посилиться вітер та знизиться температура повітря.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.

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