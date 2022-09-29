Народний синоптик прогнозує зміну погоди в Україні: коли та на що чекати

Від 29 вересня поволі почнуть відступати і дощі.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів народний синоптик Стас Щедрін.

Водночас він наголошує, що це не означає, що опади припиняються зовсім.

"До 4 жовтня в Україні все ще дощитиме, але це вже будуть не затяжні, а локальні короткочасні дощі, подекуди грози. Тобто сонця теж буде багато", - прогнозує синоптик.

Стосовно температури повітря, то надалі у майже всій країні стане ще тепліше - до 13-17° ночами та до 22-27° у денний період, і лише у північних областях, буде трохи прохолодніше - від 7-11° вночі та до 17-20° тепла вдень.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.

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