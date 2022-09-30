Українські десантники звільнили населений пункт поблизу Лимана (відео)

Селище Дробишеве у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ.

У п’ятницю, 30 вересня, українські військові звільнили від російських окупантів Дробишеве на Донеччині.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

Дробишеве звільнили українські воїни із 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначимо, що населений пункт знаходиться за 9 км від тимчасово окупованого Лиману.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що операція з оточення російських військ у Лимані на Донбасі вже перебуває на етапі завершення.