Українські десантники звільнили населений пункт поблизу Лимана (відео)

Селище Дробишеве у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ.
У п’ятницю, 30 вересня, українські військові звільнили від російських окупантів Дробишеве на Донеччині.
Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".
Дробишеве звільнили українські воїни із 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначимо, що населений пункт знаходиться за 9 км від тимчасово окупованого Лиману.
Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що операція з оточення російських військ у Лимані на Донбасі вже перебуває на етапі завершення.
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