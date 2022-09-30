За нелюдські вчинки Путіна та його війська доведеться відповідати - Данілов

Путін зі своїм військом робить нелюдські вчинки. Проте за це їм прийдеться відповідати.
За нелюдські вчинки Путіна та його війська доведеться відповідати перед всім світом та Україною.
Про це в ефірі ТСН повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Ми запропонували, зробили те, що повинні були зробити на відповідь тих нелюдських дій, які здійснює Путін та його військо. Вони за це будуть нести відповідальність — і іншої відповіді від нас бути не могло. Я хочу звернути увагу, що крім пропозиції щодо вступу до НАТО, є ще важливе рішення РНБО — що ніяких переговорів з Путіним Україна вести не буде. Ми будемо вести перемовини тільки з іншим президентом РФ”, — наголосив Олексій Данілов.
Нагадаємо, що Альянс вважає, що Росія вдруге від 2014 року окупувала українські території та за допомогою псевдореферендумів намагається їх анексувати.
Читайте також:
- Розплавлений метал та розтрощені будівлі: в Дніпрі показали наслідки ракетного удару окупантів
- Столтенберг відреагував на погрози Росії щодо застосування ядерної зброї
- "Кожна демократична країна має на це право": Столтенберг про вступ України до НАТО