За нелюдські вчинки Путіна та його війська доведеться відповідати - Данілов

Путін зі своїм військом робить нелюдські вчинки. Проте за це їм прийдеться відповідати.

За нелюдські вчинки Путіна та його війська доведеться відповідати перед всім світом та Україною.

Про це в ефірі ТСН повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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“Ми запропонували, зробили те, що повинні були зробити на відповідь тих нелюдських дій, які здійснює Путін та його військо. Вони за це будуть нести відповідальність — і іншої відповіді від нас бути не могло. Я хочу звернути увагу, що крім пропозиції щодо вступу до НАТО, є ще важливе рішення РНБО — що ніяких переговорів з Путіним Україна вести не буде. Ми будемо вести перемовини тільки з іншим президентом РФ”, — наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що Альянс вважає, що Росія вдруге від 2014 року окупувала українські території та за допомогою псевдореферендумів намагається їх анексувати.

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