За бесчеловечные поступки Путина и его войска придется отвечать – Данилов

Путин со своим войском совершает бесчеловечные поступки. Однако за это им придется отвечать.

За бесчеловечные поступки Путина и его войска придется отвечать перед всем миром и Украиной.

Об этом в эфире ТСН сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы предложили сделали то, что должны были совершить ответные бесчеловечные действия, которые совершает Путин и его войско. Они за это будут нести ответственность и другого ответа от нас быть не могло. Я хочу обратить внимание, что кроме предложения по вступлению в НАТО есть еще важное решение СНБО — что никаких переговоров с Путиным Украина вести не будет. Мы будем вести переговоры только с другим президентом РФ", – отметил Алексей Данилов.

Напомним, что Альянс считает, что Россия во второй раз с 2014 года оккупировала украинские территории и с помощью псевдо-референдумов пытается их аннексировать.

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