"Тисячі прізвищ і компаній": Україна запровадить санкції проти росіян

РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ

У санкційному пакеті, який Україна має намір запровадити проти представників російського бізнесу, тисячі прізвищ і компаній.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні закінчилася процедура письмового голосування відносно санкцій. В цих санкціях великий пакет російських олігархів, російських промислових компаній, російських чиновників, депутатів Держдуми. Дуже великий проект. Ми над ним доволі довгий час працювали. Там тисячі прізвищ, компаній, які увійшли в цей санкційний пакет", - зазначив він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії у відповідь на заяву Москви про те, що вона анексувала частину України.