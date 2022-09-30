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"Тисячі прізвищ і компаній": Україна запровадить санкції проти росіян

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"Тисячі прізвищ і компаній": Україна запровадить санкції проти росіян

Фото: прес-служба РНБО

РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ

У санкційному пакеті, який Україна має намір запровадити проти представників російського бізнесу, тисячі прізвищ і компаній.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні закінчилася процедура письмового голосування відносно санкцій. В цих санкціях великий пакет російських олігархів, російських промислових компаній, російських чиновників, депутатів Держдуми. Дуже великий проект. Ми над ним доволі довгий час працювали. Там тисячі прізвищ, компаній, які увійшли в цей санкційний пакет", - зазначив він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії у відповідь на заяву Москви про те, що вона анексувала частину України.

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