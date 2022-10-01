Чим важливе звільнення Лимана: в ЗСУ назвали три причини

Завдяки звільненню Лимана для ЗСУ відчиняться ворота та звільнення всього Донбасу.

Звільнення Лимана Донецької області відкриває ЗСУ шлях до деокупації Донбасу. Окрім того, це цей факт має ще й суттєвий психологічний вплив на українських військових.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Він пояснив, що звільнення Лимана продовжить Харківську операцію захисників України. Адже після таких успіхів зазвичай війська завжди перебувають у піднесеному стані та "йдуть на куражі".

Окрім того, "взявши" Лиман, ЗСУ захопили важливий район, який відкриває ворота на звільнення Донбасу. Усе тому, що далі відкривається напрямок на Сватово, Кремінну та Сєвєродонецьк.

Череватий зауважив, що деокупація міста – це також важливий психологічний момент. Адже українським бійцям вдалося оточити велике угруповання ворога, який до того хизувався своєю непереможністю.

Представник ЗСУ також звернув увагу на те, що в Лимані воювали професійні російські війська. Зокрема, йдеться про "Барс" – бойовий армійський резерв.

"Наші війська зламали не якихось там "мобіків", а дуже потужну оборону. І це ще більше підвищує ціну наших зусиль", – пояснив спікер Східного угрупування ЗСУ.

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Нагадаємо 1 жовтня ЗСУ зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор. Загарбники накивають п’ятами з міста.

Інформацію про те, що захисники України вже в Лимані, підтвердили також офіційно в ЗСУ. Там повідомили, що за місто йдуть бої.

Поразку окупантів у Лимані навіть визнали в Міноборони РФ. Там заявили, що російське командування було змушене відвести війська на "більш вигідні позиції".

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