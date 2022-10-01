Чем важно освобождение Лимана: в ВСУ назвали три причины

Благодаря освобождению Лимана для ВСУ откроются ворота и освобождение всего Донбасса.

Освобождение Лимана Донецкой области открывает ВСУ путь к деоккупации Донбасса. Кроме того, этот факт имеет еще и существенное психологическое влияние на украинских военных.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Он пояснил, что освобождение Лимана продолжит Харьковскую операцию защитников Украины. Ведь после таких успехов обычно войска всегда находятся в приподнятом состоянии и "идут на кураже".

Кроме того, "взяв" Лиман, ВСУ захватили важный район, открывающий ворота на освобождение Донбасса. Все потому, что дальше открывается направление на Сватово, Кременную и Северодонецк.

Череватый отметил, что деоккупация города – это также важный психологический момент. Ведь украинским бойцам удалось окружить большую группировку врага, который до того кичился своей непобедимостью.

Представитель ВСУ также обратил внимание, что в Лимане воевали профессиональные российские войска. В частности, речь идет о "Барсе" – боевом армейском резерве.

"Наши войска сломали не каких-то там "мобиков", а очень мощную оборону. И это еще больше повышает цену наших усилий", – объяснил спикер Восточной группировки ВСУ.

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Напомним, 1 октября ВСУ зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг. Захватчики бегут из города.

Информацию о том, что защитники Украины уже в Лимане, подтвердили также официально в ВСУ. Там сообщили, что за город идут бои.

Поражение оккупантов в Лимане даже признали в Минобороны РФ. Там заявили, что российское командование было вынуждено увести войска на "более выгодные позиции".

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