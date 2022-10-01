ВСУ в Лимане: в Восточной группировке войск рассказали, что происходит в городе

В ВСУ подтвердили информацию о том, что украинские защитники уже в Лимане Донецкой области.

Украинские войска вошли в город Лиман Донецкой области. Пока там продолжаются бои.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой — это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут со временем", — сказал Череватый.

Ранее украинские защитники показали видео, на котором развернули флаг Украины у стелы на въезде в Лиман.

Кроме того, 1 октября в Восточной группировке войск подтвердили освобождение пяти населенных пунктов вблизи Лимана на Донбассе. Это – Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

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